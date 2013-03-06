У Великобританії українця посадили на 8 років

21:45, 06 березня 2013
Світ
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Українець отримав 8,5 років в'язниці за переправлення нелегальних мігрантів до Лондона. Про це повідомили в посольстві Великобританії в Україні.

Українець отримав 8,5 років в`язниці / Фото: РИА Новости, Раміль Сітдіков

У повідомленні сказано, що ватажок організованого злочинного угруповання, яке незаконним шляхом переправляло нелегальних мігрантів у Великобританію з України, засуджений на 8,5 років позбавлення волі.

Повідомляється, що 38-річний киянин відправляв мігрантів за кордон на яхтах, а також авіарейсами з Іспанії і Гібралтару. Поліція займається пошуком співучасників злочину, повідомляє РепортерUA.

Всього в розслідуванні брали участь фахівці зі спецслужб України, Канади, США, Бельгії, Франції, а також імміграційні служби острова Гернсі і Великобританії.

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