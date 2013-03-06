У Великобританії українця посадили на 8 років
21:45, 06 березня 2013Світ
1276 0
Українець отримав 8,5 років в'язниці за переправлення нелегальних мігрантів до Лондона. Про це повідомили в посольстві Великобританії в Україні.
Українець отримав 8,5 років в'язниці / Фото: РІА Новости, Раміль Ситдиков
У повідомленні сказано, що ватажок організованого злочинного угруповання, яке незаконним шляхом переправляло нелегальних мігрантів у Великобританію з України, засуджений на 8,5 років позбавлення волі.
Повідомляється, що 38-річний киянин відправляв мігрантів за кордон на яхтах, а також авіарейсами з Іспанії і Гібралтару. Поліція займається пошуком співучасників злочину, повідомляє РепортерUA.
Всього в розслідуванні брали участь фахівці зі спецслужб України, Канади, США, Бельгії, Франції, а також імміграційні служби острова Гернсі і Великобританії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter