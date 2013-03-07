Берлусконі отримав рік тюрми

Суд Мілана сьогодні засудив екс-прем'єр-міністра Італії Сильвіо Берлусконі до одного року ув'язнення у справі про невдале придбання італійською страховою групою Unipol банку BNL (Banca Nazionale del Lavoro), в рамках якого політик звинувачувався в причетності до розкриття конфіденційної інформації, повідомляє РІА Новости з посиланням на Rai News24.

Таким чином, суд задовольнив вимогу прокуратури, яка просила для Берлусконі одного року позбавлення волі. Крім того, судді засудили до 2 років і 3 місяців позбавлення волі Паоло Берлусконі - молодшого брата екс-прем'єра, видавця міланської газети Il Giornale, що належить медійної групи Mediaset. Крім розкриття інформації він також звинувачувався в незаконному придбанні записів телефонних розмов.

Згідно з рішенням суду, Берлусконі і його брат повинні будуть також виплатити компенсацію у розмірі 80 тисяч євро політичному опонентові екс-прем'єра П'єро Фассіно і ще 10 тисяч євро судових витрат.