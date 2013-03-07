На похорон Чавеса приїдуть президенти 22 країн

Про це передає РІА «Новости».

За словами Е.Хауа, Венесуела вже одержала 42 співчуття від керівників інших країн, у 16 державах оголошено жалобу у зв'язку зі смертю У.Чавеса, 10 міжнародних організацій заявили про свою солідарність з венесуельським народом у цю скрутну хвилину.

Е.Хауа наголосив, що У.Чавес "помер непереможеним", завдяки вірності свого народу. "Вони не змогли перемогти його на виборах, не змогли убити його, Чавес помер президентом, головнокомандувачем боліваріанської революції, помер лідером народу", - наводять слова Е.Хауа місцеві ЗМІ.

Тіло У.Чавеса поклали у труну в зеленій військовій формі і чорній краватці. На голові "команданте" його беззмінний червоний берет десантника. Труна накрита скляною кришкою, щоб ті, хто прийшов прощатися, могли востаннє побачити свого Президента.

Фотографувати труну суворо заборонено, як і входити до траурного залу Військової академії з пакетами і сумками. Е.Хауа вже вибачився перед тисячами людей, які зібралися в районі академії, за непередбачені труднощі з проходом всередину приміщення. За його словами, влада ніколи не планувала такої церемонії, тому виникли певні логістичні проблеми.