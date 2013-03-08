Тіло Чавеса забальзамують і виставлять у музеї

Про це в повідомив наступник президента Венесуели Ніколас Мадуро.

Влада ухвалила продовжити прощання з померлим 5 березня Чавесом: "Команданте можна буде побачити ще протягом не менше семи днів, щоб народ зміг зробити це без будь-яких обмежень: насправді, їх мільйони, і ми хочемо, щоб кожен, хто захоче, міг його побачити ", - сказав Мадуро.

Труну з тілом виставлять на території військової бази, де в 1992 році він - тоді ще полковник-десантник - спланував невдалий військовий переворот.

За словами Мадуро, після бальзамування тіло Чавеса в скляній труні помістять у Музеї революції в столиці країни Каракасі.