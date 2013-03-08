Польській опозиції не вистачило голосів, щоб висловити недовіру уряду Туска

За вотум недовіри проголосувало 137 депутатів Права і Справедливості, проти було 236 з коаліції Громадянська платформа та Польська селянська партія, 41 депутат Солідарної Польщі утримався, а депутати Руху Палікота вийшли із залу, повідомляє Польське радіо.

Професор Піотр Ґлінський, якого Право і справедливість пропонувала призначити технічним прем'єром, після голосування, заявив, що не сприймає результатів голосування особисто і далі працюватиме для Польщі.

Як повідомлялось, депутати найбільшої опозиційної партії Право і справедливість звинуватили коаліцію Громадянська платформа – Польська селянська партія у порушенні демократії, послабленні держави, нездатності впоратися з безробіттям, у дуже важкому становищі пенсіонерів. Опозиціонери пропонували висловити уряду Дональда Туска недовіру і призначити технічного прем'єра.