Польський Сейм сьогодні може висловити недовіру уряду Туска

Як передає Польське радіо, напередодні у польському Сеймі відбулися дебати про вотум недовіри для уряду Дональда Туска. Депутати найбільшої опозиційної партії Право і справедливість звинуватили коаліцію Громадянська платформа – Польська селянська партія у порушенні демократії, послабленні держави, нездатності впоратися з безробіттям, у дуже важкому становищі пенсіонерів.

Політики правлячої партії Громадянська платформа називають пропозицію опозиції про винесення польському уряду вотуму недовіри порушенням духу Конституції. За словами голови парламентського клубу Громадянської платформи Рафала Групінського, вотум «не пройде», бо Право і справедливість не має більшості.

«Клуб Права і справедливості виніс конструктивний вотум недовіри, не маючи до цього жодних конституційних підстав – передусім партія не має більшості. Законодавство чітко вказує – щоб виступити з вотумом недовіри треба мати сеймову більшість. Зрештою, партія Право і справедливість обґрунтувала висунення вотуму недовіри уряду тим, що в Сеймі створено більшість, яка хоче зміни кабінету міністрів. Але це – неправда» - сказав депутат.