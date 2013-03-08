Прем'єр Тунісу представив новий уряд
22:36, 08 березня 2013Світ
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Новий прем'єр-міністр Тунісу Алі Лараед представив сьогодні очолюваний ісламістами новий уряд, який буде працювати до виборів, призначених на кінець року.
У Тунісі - новий уряд / Фото: Zimoinamore.ru
Як повідомляє ІТАР-ТАРС, новий кабінет міністрів, як і попередній, в основному складається з членів правлячої партії "Ан-Нахда". Однак ключові пости зайняли незалежні кандидати: Осман Джаранді очолив МЗС, Лотфі бен Джеду став міністром внутрішніх справ, а Рашид Саббах керуватиме оборонним відомством.
З початку лютого цього року в Тунісі загострилася політична криза, спровокована вбивством відомого опозиціонера Шокрі Белаіда. Глава уряду Хамаді Джебалі подав у відставку через провал своєї ініціативи щодо створення уряду безпартійних технократів.
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