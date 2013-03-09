Два міста в Єгипті охоплені заворушеннями

Суд залишив у силі смертні вироки, винесені більш ніж 20 фанатам, але виправдав сімох поліцейських, повідомляє радіостанція «Ехо Москви».

Заворушення охопили Порт-Саїд і Каїр. У першому місті демонстранти спробували перекрити Суецький канал. Як передає агентство «Рейтер» з посиланням на очевидців, протестувальники направили кілька навантажених моторних човнів на фарватер. Більшу частину поліції вдалося повернути до причалу. Але приблизно дві тисячі маніфестантів блокували відправлення автомобільних поромів через протоку.

Тим часом, фанати столичної команди «Аль-Ахлі» пройшлися руйнівним маршем по Каїру. Вони підпалили кілька відділень поліції, офіцерський клуб і будівлю Федерації футболу країни. Дві останні будівлі гасять вертольоти, повідомляє РІА «Новости».

Маніфестанти виступають проти остаточного вироку Єгипетського суду у справі про безлади в Порт-Саїді. Рік тому після гри місцевої команди «Аль-Масрі» проти столичної «Аль-Ахлі» виникла колотнеча. Вона привела до тисняви, загинули понад 70 чоловік, від 250 до 1000 дістали травми.

Коли суд наприкінці січня лише анонсував смертний вирок фанатам, це привело до зіткнень, в яких загинули кілька десятків чоловік.