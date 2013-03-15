Редактора «Рейтер» звинувачують у змові з хакерами «Анонімус»

Чоловікові загрожує до десяти років тюремного ув’язнення, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Інцидент відбувся в 2010 році, коли М.Кіс працював у корпорації «Триб’юн» у Сакраменто (штат Каліфорнію). Атаці піддалися видання «Лос-Анджелес Таймс» і кабельний телеканал «Фокс-40», що належать компанії. Збитки ЗМІ становлять 5 тисяч доларів.

За даними сторони обвинувачення, М.Кіс передав робочі паролі групі «Анонімус» у грудні 2010 року, через два місяці після свого звільнення.

Представники «Рейтер» зазначили, що М.Кіс працює в компанії з 2012 року, а «будь-яке порушення закону будь-ким може привести до дисциплінарного стягнення». «Ми спостерігатимемо за ходом слідства», - додали в агентстві, зазначивши, що жодних інших коментарів з цього питання не буде.