Редактора «Рейтер» звинувачують у змові з хакерами «Анонімус»
Редакторові агентства «Рейтер» у США 26-річному Майклу Кісу пред'явлено три обвинувачення у змові з хакреським угрупованням «Анонімус» при спробі злому комп'ютерів медіа-корпорації «Триб’юн» (The Tribune Company).
Чоловікові загрожує до десяти років тюремного ув’язнення, повідомляє ІТАР-ТАСС.
Інцидент відбувся в 2010 році, коли М.Кіс працював у корпорації «Триб’юн» у Сакраменто (штат Каліфорнію). Атаці піддалися видання «Лос-Анджелес Таймс» і кабельний телеканал «Фокс-40», що належать компанії. Збитки ЗМІ становлять 5 тисяч доларів.
За даними сторони обвинувачення, М.Кіс передав робочі паролі групі «Анонімус» у грудні 2010 року, через два місяці після свого звільнення.
Представники «Рейтер» зазначили, що М.Кіс працює в компанії з 2012 року, а «будь-яке порушення закону будь-ким може привести до дисциплінарного стягнення». «Ми спостерігатимемо за ходом слідства», - додали в агентстві, зазначивши, що жодних інших коментарів з цього питання не буде.