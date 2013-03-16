США встановлять ще 14 ракет на Алясці
03:44, 16 березня 2013Світ
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Пентагон оголосив, що має намір посилити протиракетний захист США, спрямований проти загрози з боку КНДР.
Як передає Associated Press, 14 додаткових ракет-перехоплювачів буде встановлено на Алясці.
Рішення посилити оборону американська влада прийняла через загостренням протистояння на Корейському півострові.
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За словами міністра оборони США Чака Хейгела, 14 нових ракет будуть додані до 26, які вже знаходяться в підземних бункерах на Алясці, готові при необхідності наздогнати і знищити ракети противника. На додаткові заходи планується витратити мільярд доларів.
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