США встановлять ще 14 ракет на Алясці

Як передає Associated Press, 14 додаткових ракет-перехоплювачів буде встановлено на Алясці.

Рішення посилити оборону американська влада прийняла через загостренням протистояння на Корейському півострові.

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За словами міністра оборони США Чака Хейгела, 14 нових ракет будуть додані до 26, які вже знаходяться в підземних бункерах на Алясці, готові при необхідності наздогнати і знищити ракети противника. На додаткові заходи планується витратити мільярд доларів.