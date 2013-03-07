КНДР заявила, що залишає за собою право завдати превентивного ядерного удару
Північна Корея заявляє, що залишає за собою право завдати за необхідності превентивного ядерного удару.
Про це повідомляє «Рейтер» із посиланням на повідомлення Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК).
Останніми днями Пхеньян і Сеул зробили низку гучних заяв про ситуацію на Корейському півострові. У вівторок КНДР повідомила, що анулює підписану після закінчення війни в Кореї в 1953 році угоду про перемир'я, якщо США і Південна Корея продовжать спільні військові маневри.
У відповідь південнокорейські військові заявили в середу, що готові завдати удар у відповідь у разі агресивних дій Пхеньяна. Того ж дня з'явилася інформація, що КНДР почала маневри підводних сил ВМС і прискорила підготовку до повномасштабних військових навчань, які можуть співпасти за часом зі щорічними навчаннями США і Сеула, зазначає РІА «Новости».