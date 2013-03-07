КНДР заявила, що залишає за собою право завдати превентивного ядерного удару

Про це повідомляє «Рейтер» із посиланням на повідомлення Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК).

Останніми днями Пхеньян і Сеул зробили низку гучних заяв про ситуацію на Корейському півострові. У вівторок КНДР повідомила, що анулює підписану після закінчення війни в Кореї в 1953 році угоду про перемир'я, якщо США і Південна Корея продовжать спільні військові маневри.

У відповідь південнокорейські військові заявили в середу, що готові завдати удар у відповідь у разі агресивних дій Пхеньяна. Того ж дня з'явилася інформація, що КНДР почала маневри підводних сил ВМС і прискорила підготовку до повномасштабних військових навчань, які можуть співпасти за часом зі щорічними навчаннями США і Сеула, зазначає РІА «Новости».