Папа Римський Франциск тимчасово продовжив повноваження Римської курії

Папа Римський Франциск, обраний в середу ввечері на конклаві, ухвалив рішення про те, щоб всі представники Римської курії (головного адміністративного органу Римо-католицької церкви і Ватикану) тимчасово продовжували виконувати свої обов'язки, йдеться в поширеному у суботу повідомленні Святого престолу.

Як передає РІА "Новости", з моменту зречення Бенедикта XVI від Апостольського престолу 28 лютого всі керівники Римської курії, включаючи держсекретаря Ватикану, глав конгрегацій і папських рад, а також президента Папської комісії держави-міста Ватикан, вважалися такими, які пішли у відставку. В період «вакантного престолу» всі повноваження з тимчасового ведення справ Святого престолу тимчасово перейшли до декана Кардиналської колегії Анджело Содано і кардинала-камерленго Римсько-католицької церкви Тарчизіо Бертоне. Право призначити нових керівників Святого престолу належить виключно понтифіку.

Папа Франциск вирішив узяти якийсь час на обдумування, молитви і діалог, перш ніж зробити нові призначення, зазначається в документі Святого престолу.