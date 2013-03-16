Папа Римський пояснив, чому вибрав для себе ім'я Франциск

На спеціальній аудієнції, яку він дав у суботу для ЗМІ у Ватикані, понтифік згадав той момент, коли під час фінального голосування його кандидатура набрала необхідний для обрання мінімум голосів, повідомляє РІА Новости.

"Поруч зі мною сидів мій великий друг кардинал Хуммес, він обійняв мене, поцілував і сказав:" Пам'ятай про бідних! "- hозповів Франциск, відклавши в бік надрукований текст свого виступу. Понтифік зазначив, що саме тоді йому в голову прийшло ім'я Франциска Ассизького - святого бідних, святого миру.

Присутні журналісти зустріли це папське визнання бурхливими оплесками.