У Грузії наростає напруженість навколо регіонального статусу для вірменської мови

Депутат парламенту Грузії, один із лідерів Республіканської партії Тіни Хідашелі заявляє, що питання ратифікації Європейської хартії в 1999 році поставив Міхеїл Саакашвілі будучи головою парламентського юридичного комітету, коли він в Раді Європи підписав хартію.

За її словами, це зобов'язання у Грузії вже кілька років, і хто тепер поставить це питання - не має значення.

«На жаль або на щастя, це повинен вирішити грузинський народ. Якщо ми йдемо до Європи, то це зобов'язання потрібно виконати. Не має значення, хто сьогодні поставить це питання, оскільки це зобов'язання у нас з 1999 року», - сказала Хідашелі Грузії-Онлайн.

Як відомо, зараз у Грузії суспільний резонанс викликала ініціатива міського зібрання Ахалкалакі, точніше його фракції "Грузинська мрія - Республіканці", яка виступила з ініціативою надання вірменській мові статусу регіональної. Депутати Міккзібрання виробили звернення на ім'я голови парламенту. Свої вимоги депутати пов'язують з міжнародними зобов'язаннями Грузії.

У той же час, член парламентської більшості Коба Давіташвілі заявив, що не підтримає надання вірменській мові статусу регіональної.

За його словами, державною мовою Грузії є грузинська, і для інтеграції негрузинського населення з грузинським народом потрібно навчити його грузинській мові в рамках державної програми державної мови.