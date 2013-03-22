Кіпр переводить фінансову систему на надзвичайний стан

Внесений на голосування в парламент законопроект передбачає більше десятка заходів, повідомляє грецька газета "Віма", що опублікувала в п'ятницю документ на своєму сайті.

Закон надає міністрові фінансів і Центробанку Кіпру повноваження щодо введення будь-яких обмежувальних заходів, в тому числі на рух капіталу, за необхідності та для захисту громадського порядку і безпеки, - відзначає РІА Новости.

У документі йдеться про "дуже критичну ситуацію", значний відтік депозитів загрожує дестабілізацією фінансової системи країни і самому існуванню кредитних установ. Законопроект, зокрема, передбачає обмеження на зняття готівки; заборону на дострокове розірвання угод про вклади; обов'язкову реструктуризацію строків погашення термінових депозитів; заборона або обмеження на відкриття нових рахунків; перетворення депозитів на поточних рахунках / вкладах у строкові вклади; заборона або обмеження за безготівковими операціями; обмеження на використання дебетових, кредитних та передплачених карток; заборона або обмеження на переведення в готівку чеків; обмеження на міжбанківські операції або операції в рамках однієї установи; обмеження за операціями з державними установами; обмеження на рух капіталів, платежі й перекази. Також передбачаються будь-які інші обмежувальні заходи, які міністр або голова Центрального банку вважають необхідними ввести в ситуації, що склалася в інтересах громадського порядку або суспільної безпеки.

Банківська система острівної держави залишається під загрозою краху після того, як парламент Кіпру у вівторок відхилив законопроект про примусове списання частини вкладів у вигляді "податку", яке було умовою фінансової допомоги Євросоюзу.