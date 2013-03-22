Суд у США звільнив чоловіка, що відсидів 23 роки за безпідставним звинуваченням

Про це з посиланням на телеканал CNN повідомляє РІА "Новости".

Рішення суду послідувало після того, як прокурори поставили під сумнів використані проти обвинуваченого докази його провини через факти підтасовки свідчень свідків. Ранта був звільнений у залі суду в четвер. "Сер, ви тепер вільні", - цитує інформаційний портал amNew York заключну фразу судді у цій справі.

Першою Ранту привітала із звільненням вагітна дочка, якій на момент його ув'язнення було всього два роки. Батьки 58-річного чоловіка померли, поки він був у в'язниці.

Рабин Хаскела Верцбергер був застрелений в лютому 1990 року, коли зловмисник намагався пограбувати ювелірний магазин. Злочинцеві вдалося втекти, а Ранта, на той момент безробітний, опинився поряд з місцем злочину і через відсутність алібі потрапив під підозру. Чоловік спочатку заперечував свою провину. В остаточному підсумку, він був засуджений присяжними на 37 років лише за наявності непрямих доказів і свідчень.

Проте в 2011 році один зі свідків зізнався, що вказав на Ранту лише тому, що "так його проінструктував зробити слідчий". В ході додаткового розслідування інший свідок також зізнався в неправдивих свідченнях.