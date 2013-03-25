Друг Березовського: Бориса задушили - поряд з тілом знайшли шарф

Як повідомив виданню друг покійного бізнесмена Микола Глушков, колишній заступник гендиректора авіакомпанії "Аерофлот", на місце події була допущена колишня дружина Березовського Галина, якій належить будинок, де виявили загиблого. За її словами, поряд з тілом бізнесмена був виявлений шарф повідомляє РІА Новости за інформацією інтернет-порталу британської газети Guardian.

Опальний російський олігарх помер у суботу на 68-му році життя. Тіло Березовського було виявлено охоронцем в будинку бізнесмена в англійському графстві Беркшир. Офіційної заяви про причини смерті поки не надходило.

Раніше поліція повідомила, що готується розтин тіла, проте точна дата його проведення не називається.

Глушков заявив виданню, що "Борис був задушений", при цьому уточнивши, що "не вірить, що це був суїцид". Британські ЗМІ раніше повідомляли, що опальний олігарх в останні місяці лікувався від депресії, а один з друзів Березовського повідомив газеті, що підприємець у стані депресії нібито говорив про самогубство.