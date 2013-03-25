Циклон з України дістався до Москви

«Завдяки старанням чергового циклону можна сказати, зима продовжується. Напередодні циклон з районів України перемістився на південь Центрального федерального округу, і дуже поволі переміщується в райони Середньої Волги. Під впливом його активних атмосферних фронтів вже виросли чималі замети, і сьогодні, незважаючи на те, що інтенсивність опадів слабшає, замети ще підростуть», - йдеться в повідомленні.

За даними сервісу «Яндекс-пробки», завантаженість доріг оцінюється в 7 балів, на багатьох напрямках утворилися багатокілометрові пробки.

За інформацією російських синоптиків, сніг у Москві не припиняється протягом доби. Прогнозується, що він йтиме сьогодні цілий день. За цей період може випасти до половини місячної норми опадів.

За даними мерії столиці Росії, на вулицях міста працює вся наявна снігозбиральна техніка.