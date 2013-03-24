Рух від кордону України до Ростова і Таганрога заблокувала негода

Рух від кордону України по трасі М23 у бік Ростова і Таганрога закрито для громадського транспорту через негоду.

Про це УНІАН повідомили у Федеральному дорожньому агентстві.

«З 11:30 на ділянці км 5+670 – км 119+000 а/д М-23 Ростов – Таганрог – кордон з Україною заборонено рух громадського транспорту. Причина: сильний снігопад, завірюха, ожеледь, обмежена видимість», - йдеться в повідомленні.

У теж час рух за маршрутом «Москва – Харків» забезпечено. На трасі працює 150 одиниць техніки.

Повідомляється, що у зв`язку з наближенням до Центрального регіону Росії середземноморського циклону з мокрим снігом та ураганним вітром, що сприяє утворенню ожеледиці та снігових наметів на автомобільних дорогах, на федеральних трасах організовано роботу мобільних груп і пересувних бригад, основним завданням яких є запобігання можливим заторовим ситуаціям на дорогах. Всі дорожні служби і засоби з ліквідації кризових ситуацій приведено у стан підвищеної готовності.