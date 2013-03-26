Південна Корея: КНДР виживе тільки за умов відмови від ядерної програми

Про це заявила президент Південної Кореї Пак Кин Хе під час виступу з нагоди третьої річниці з дня загибелі південнокорейського корвета "Чхонан" в Жовтому морі в 2010 році, повідомляє Росбалт.

"Єдиним шляхом виживання для Півночі є припинення провокацій і погроз, відмова від ядерної зброї та ракет, перехід в розряд відповідальних членів світового співтовариства", - цитують президента інтернет-ЗМІ.

Пак Кин Хе зазначила, що КНДР загрожує національній безпеці Південної Кореї, нагадавши про пуск Пхеньяном балістичної ракети з супутником і здійснене третє ядерне випробування.

Південнокорейський корвет "Чхонан" був затоплений 26 березня 2010 поблизу міжкорейського кордону в Жовтому морі. В результаті загинули 46 з 104 членів екіпажу. За даними розслідування, на останках корабля були виявлені фрагменти північнокорейської торпеди.