Медведєв пояснив, чому не сів за докторську: це було б смішно

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв негативно ставиться до того, що багато чиновників в Росії прагнуть одержати вчений ступінь. Про це пише РІА Новости.

"У нас, на жаль, захист дисертації перетворилася в елемент державної кар'єри, чого немає практично ні в одній країні світу", - сказав прем'єр РФ на зустрічі з аспірантами російських вузів.

"У нас чомусь стало гарним тоном, щоб будь-який мало-мальськи серйозний начальник обов'язково написав "доктор якихось наук". Коли я от це бачу, то у мене, звичайно, виникають дуже великі сумніви", - зазначив глава російського уряду.

За його словами, саме з цих міркувань він свого часу відмовився від написання докторської дисертації. "Я свого часу хотів докторську написати. Але вирішив, що цього робити не треба, тому що це буде дуже смішно (виглядати)", - сказав Медведєв.