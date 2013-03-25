Медведєв обурений: на Кіпрі грабують награбоване

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на нараді з віце-прем'єрами.

«Там, здається, продовжують грабувати награбоване, тому потрібно зрозуміти, на що вся ця історія зрештою перетвориться і які будуть наслідки для міжнародної фінансово-валютної системи, а отже, й для наших інтересів також», - сказав Д.Медведєв.

Президент РФ Путін наказав уряду провести реструктуризацію наданого Кіпру до цього кредиту у розмірі 2,5 мільярда євро.

У свою чергу, перший віце-прем'єр РФ Ігор Шувалов повідомив, що російські гроші, які вкладені в кіпрські банки, потрібно розділити на дві частини. Перша частина - це кошти, які були виведені з економіки Росії й з яких не були сплачені податки. Друга, велика частина – це легальні кошти, що знаходяться на депозитах у кіпрських банках, додав він.

За словами І.Шувалова, у російської влади немає точного реєстру втрат російських інвесторів на Кіпрі.

І.Шувалов повідомив, що Росія ухвалюватиме рішення про допомогу Кіпру, коли побачить пакетні домовленості цієї країни з Євросоюзом.

«Ми будемо остаточне рішення приймати після того, коли побачимо весь пакет рішень із боку ЄС, Європейського центрального банку, уряду Кіпру, Банку Кіпру і законодавчого органу Республіки Кіпр. Як тільки ми в сукупності всі рішення вивчимо, ми тоді пропонуватимемо якісь заходи своєї допомоги. Але зараз про це говорити рано, оскільки ситуація виглядає так зараз, що ніяких додаткових рішень із боку російського уряду не буде потрібно», - сказав І.Шувалов.

Водночас він вважає, що ситуація на Кіпрі показала, що російська банківська система надійніша, ніж багато європейських банків.

«Ніхто з інвесторів не повинен розуміти, що в ЄС є 100-процентне право власності. Те, що відбувається, - це хороший сигнал тим, хто готовий перевести свої капітали в російську юрисдикцію. Російська банківська система надійніша, ніж багато європейських банків», - сказав він.

При цьому І.Шувалов висловив побоювання з приводу можливого негативного впливу фінансової кризи на Кіпрі на стабільність європейської валюти.

«При всіх запевненнях із боку Єврокомісії, ми побоюємося, що це може торкнутися стабільності євро, стабільність єврозони і, в принципі, мати певні наростаючі хвилі з погіршення ситуації загалом», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, країни єврозони, Єврокомісія, МВФ і ЄЦБ ухвалили політичне рішення про надання Кіпру фінансової допомоги в розмірі 10 млрд євро. Згідно з рішенням, буде проведено реструктуризацію другого найбільшого банку острова Laiki bank. Власники вкладів до 100 тис. євро можуть розраховувати на компенсацію своїх вкладів. Ті ж, хто мав у ліквідовуваному банку понад 100 тис. євро, втратять 30% своїх вкладів.

Таким чином, Кіпр зможе уникнути дефолта.