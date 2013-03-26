Глави мінфінів країн БРІКС не змогли домовитися про спільний Банк розвитку

Про це журналістам повідомив глава Мінфіну РФ Антон Силуанов.

За словами міністра, глави Мінфінів не змогли домовитися, зокрема, про обсяг капіталу і розмір внесків.

"А також сторонам не вдалося прийти до єдиної думки щодо принципів управління - чи буде воно пропорційним розмірами внесків, чи на рівних умовах", - цитує Сілуанова ІТАР-ТАРС.

Міністр розповів, що не визначене і місце майбутньої штаб-квартири банку.

Як повідомлялося раніше, Південно-Африканська Республіка сьогодні приймає лідерів Бразилії, Росії, Індії та Китаю на саміті БРІКС.

Як очікувалося, на саміті головним інтегруючим фактором повинно було стати створення Банку розвитку країн БРІКС. Президент ПАР Зума вже заявив про підтримку цієї ідеї. "Ми обговорювали ідею створення Банку БРІКС деякий час тому і доручили міністрам фінансів опрацювати це питання. Зараз ми готові запустити банк", - повідомив він напередодні журналістам.