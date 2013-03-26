Учасники саміту БРІКС, що починається в ПАР, готові запустити спільний банк

Саміт БРІКС почнеться сьогодні ввечері.

До його початку президент ПАР Джейкоб Зума проведе зустрічі з новим головою КНР Сі Цзіньпіном і президентом Росії Володимиром Путіним, пише ІТАР-ТАСС.

ПАР і Росія мають намір підписати Декларацію про стратегічне партнерство, і сподіваються в рази збільшити двосторонній товарообіг, який зараз значно поступається відповідним показникам торгівлі ПАР з іншими членами БРІКС.

Як очікується, на саміті головним інтегруючим фактором буде створення Банку розвитку країн БРІКС. Президент ПАР Зума вже заявив про підтримку цієї ідеї.

"Ми обговорювали ідею створення Банку БРІКС деякий час тому і доручили міністрам фінансів опрацювати це питання. Зараз ми готові запустити банк", - повідомив він напередодні журналістам.

"БРІКС- це не ток-шоу. Це серйозна група країн. Ми обговорюємо питання і приймаємо рішення. Торгівля всередині групи та двостороння торгівля виросли з моменту створення БРІКС", - зазначив Зума.