У ЄС заборонять рекламу у телевізійних новинах

Комітет з питань культури та освіти Європарламенту підтримав нові правила телевізійної реклами.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено на засіданні Комітету 12 листопада.

Передбачається, що нові правила застосовуватимуться як до звичайного телебачення так і до Інтернет-телебачення.

Згідно з новими правилами розміщення продуктів з комерційною метою в програмах телебачення буде заборонено в випусках новин, програмах для дітей, документальних фільмах та програмах, що надають поради. Крім того, програми, в яких відбувається розміщення продуктів з комерційними цілями (“product placement”), мають супроводжуватися спеціальним сигнальним попередженням на початку та завершенні програми, а також після перерви на рекламу.

Нові правила передбачають, що “рекламні паузи” при демонстрації телевізійних фільмів, кінематографічних фільмах та програмах новин можуть відбуватися лише через 30 хвилин, при цьому, якщо програма триває менше 30 хвилин, в ній буде заборонено робити “рекламні паузи”. Разом з тим, ці правила не застосовуються до інших продуктів, зокрема, таких, як серіали. Максимальна тривалість “рекламної паузи” не повинна перевищувати 12 хвилин. Крім того, нові правила вимагають від країн-членів та Єврокомісії сприяти медіа у розробці коду поведінки стосовно дітей, з метою, зокрема, уникати комерційної реклами висококалорійних продуктів харчування для дітей.

Нові правила телевізійної реклами були схвалені Європарламентом в грудні 2006 року у першому читанні. У травні 2007 року Європарламент та Рада міністрів ЄС досягли згоди щодо нових правил, якій були схвалені Радою міністрів 15 жовтня.

Очікується, що Європарламент затвердить нові правила телевізійної реклами 29 листопада.