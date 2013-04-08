Лідери Євросоюзу: Тетчер була фігурою історичного значення

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, арезидент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу зазначив, що з величезним сумом дізнався про смерть М.Тетчер. “Її пам’ятатимуть як за її внесок, так і за її застереження щодо нашого спільного проекту. Вона підписала Єдиний європейський акт і допомогла створенню єдиного ринку. Вона була ключовим гравцем у наближенні до європейської родини країн Центральної та Східної Європи, які колись були за “залізною завісою”, - заявив президент Єврокомісії.

У свою чергу, президент Європарламенту Мартін Шульц назвав М.Тетчер “фігурою історичного значення”. “М.Тетчер від самого початку перебування на посаді була відданою європейкою”, - наголосив він.

“Незалежно від того, чи погоджуватись з її політикою, чи ні, М.Тетчер продемонструвала, що політика ще має здатність буде силою для змін”, - додав М.Шульц.

Як повідомляв УНІАН, М.Тетчер померла сьогодні, 8 квітня, у віці 87 років від інсульту. Вона очолювала британський уряд в 1979-1990 роках.