Євросоюз має стати єдиною державою
18:14, 15 листопада 2007Світ
1013
Пропозиція Великої Британії
|Девід МІЛІБЕНД
Така центральна ідея першої концептуальної промови міністра закордонних справ Великої Британії Девіда МІЛІБЕНДА, присвяченої перспективам розвитку ЄС до 2030 року, повідомляє ІТАР-ТАСС.
Її основні положення широко публікуються сьогодні британською пресою. Промова буде виголошена Д.МІЛІБЕНДОМ сьогодні в бельгійському Брюгге.
Одна з ключових пропозицій британського міністра - збільшення військового потенціалу Євросоюзу, пише Guardian. Ще одна ідея Д.МІЛІБЕНДА полягає в тому, щоб об`єднати внутрішні ринки Євросоюзу, Північної Америки і Близького Сходу в гігантську економіко-фінансову зону.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter