Євросоюз має стати єдиною державою

Євросоюз має всі умови для перетворення "на провідну глобальну світову державу нового типу", яка одночасно переконує своїм прикладом і здатна застосувати у разі потреби військову силу".

Така центральна ідея першої концептуальної промови міністра закордонних справ Великої Британії Девіда МІЛІБЕНДА, присвяченої перспективам розвитку ЄС до 2030 року, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Її основні положення широко публікуються сьогодні британською пресою. Промова буде виголошена Д.МІЛІБЕНДОМ сьогодні в бельгійському Брюгге.

Одна з ключових пропозицій британського міністра - збільшення військового потенціалу Євросоюзу, пише Guardian. Ще одна ідея Д.МІЛІБЕНДА полягає в тому, щоб об`єднати внутрішні ринки Євросоюзу, Північної Америки і Близького Сходу в гігантську економіко-фінансову зону.