Південна Корея запропонувала КНДР почати переговори

За його словами, у середу ввечері "дійсно було направлено повідомлення з пропозицією розпочати переговори". Міністр зазначив, що, незважаючи на те, що ніяких конкретних рекомендацій повідомлення не містило, насамперед, діалог буде направлений на врегулювання питання із закриттям промислової зони Кесон і обговорення останніх дій північнокорейської влади, повідомляє РІА Новости.

Як зазначив Лю Кіль Дже, ніякої офіційної реакції з Пхеньяну поки не надходило. "Наше повідомлення отримано урядом КНДР, і ми чекаємо відповіді. Якщо надійде офіційна конструктивна пропозиція, нам немає сенсу від нього відмовлятися", - заявив міністр. Він підкреслив, що це рішення було прийнято урядом в умовах, які стрімко погіршуються на Корейському півострові. Ескалація конфлікту між Північною і Південною Кореєю триває з початку квітня, коли з'явилися припущення про те, що КНДР може здійснити тестовий пуск балістичної ракети середньої дальності типу "Мусудан".

Вважається, що дальність польоту такої ракети становить близько 3-4 тисяч кілометрів. Крім цього, висловлювалися припущення, що Пхеньян може здійснити пуск відразу декількох ракет типу "Скад" і "Нодон" з різних майданчиків на території країни у разі невдалого пуску балістичних ракет типу "Мусудан". У четвер японське агентство Кіодо повідомило про те, що в стартове положення наведена як мінімум одна пускова установка ракет типу "Мусудан".