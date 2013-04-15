Верховний Суд США відмовився переглянути збройовий закон в Нью-Йорку

Позивачі намагалися оскаржити законодавство штату, вважаючи його невідповідним конституції. Згідно місцевим нормам, ліцензія на носіння зброї поза домом видається тільки за наявності специфічного обгрунтування.

Однак, за словами позивачів, право на носіння зброї передбачається другої поправкою до конституції США і не обмежується зберіганням зброї вдома, повідомляє РІА Новости.

Суд не став коментувати свою заяву. Як зазначає агентство, рішення суду не означає, що він не буде повертатися до розгляду цього питання пізніше. У США йде активна полеміка навколо права на володіння зброєю, яка розгорнулася після трагедії в Коннектикуті, де в початковій школі були застрелені 20 дітей і шість дорослих. Сенат конгресу США 11 квітня проголосував за початок дебатів щодо законопроекту про посилення контролю за продажем зброї, що передбачає перевірки біографії покупців.

Багато хто визнав це перемогою Обами, однак від дебатів ще дуже далеко до прийняття законопроекту.