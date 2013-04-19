Смертник підірвався у кафе в Багдаді

Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію і медиків.

За інформацією AFP, вибух у кафе на заході Багдада пролунав о 22.00. Серед загиблих, мінімум, троє дітей.

Відповідальність за теракт поки ніхто не взяв.

Останнім часом в Іраку відзначається зростання напруженості, пов'язане з протистоянням найбільших ісламських громад - сунітів і шиїтів, зазначає РІА "Новости". За часів правління Саддама Хусейна суніти займали чільне становище в державних структурах Іраку, однак після повалення диктатури шиїти посіли чимало важливих посад, у т.ч. посаду прем'єр-міністра.