Смертник підірвався у кафе в Багдаді
00:10, 19 квітня 2013Світ
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Щонайменше, 23 людей загинули і кілька десятків отримали поранення в результаті вибуху, влаштованого терористом-смертником в одному з кафе іракської столиці.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію і медиків.
За інформацією AFP, вибух у кафе на заході Багдада пролунав о 22.00. Серед загиблих, мінімум, троє дітей.
Відповідальність за теракт поки ніхто не взяв.
Останнім часом в Іраку відзначається зростання напруженості, пов'язане з протистоянням найбільших ісламських громад - сунітів і шиїтів, зазначає РІА "Новости". За часів правління Саддама Хусейна суніти займали чільне становище в державних структурах Іраку, однак після повалення диктатури шиїти посіли чимало важливих посад, у т.ч. посаду прем'єр-міністра.
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