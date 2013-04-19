У США сподіваються на розширення дії «Списку Магнітського» на інші країни

Як заявив розробник санкцій щодо російських чиновників і силовиків, сенатор Бенджамін Кардін, Конгрес продовжить роботу з адміністрацією Барака Обами щодо збільшення списку всередині країни, і американські законодавці розраховують, що аналогічні списки з'являться і в інших країнах. Він нагадав, що аналогічні законопроекти обговорюються парламентаріями в Європі та Канаді.

Як відомо, в опублікованій частині «Списку Магнітського» містяться 18 прізвищ росіян, які, на думку американських законодавців, причетні до порушень прав людини.

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