Поліція США затримала підозрюваного в бостонському теракті

Про це повідомляється на сайті газети The Boston Globe з посиланням на джерело, близьке до слідства. Ще один підозрюваний зумів втекти після перестрілки з поліцією: ведуться його пошуки, простір у двадцять кварталів оточений, передає Лента.ру.

Раніше стало відомо, що пізно ввечері 18 квітня в передмісті Бостона Кембриджі, на території Массачусетського технологічного інституту (MIT), невідомими був застрелений поліцейський. Після цього поліція організувала пошуки підозрюваних і погоню за ними, і після півночі в сусідньому Уотертаун розгорнулася перестрілка.

Повідомлялося також, що там були чутні вибухи, а на території MIT знайшли неспрацьовані вибухові пристрої. За даними місцевого відділення мережі CBS, після затримання першого підозрюваного його спільник сховався на території сусіднього з Уотертаун міста Ньютон.

The Boston Globe повідомляє, що масштабна поліцейська операція в Кембриджі і його околицях проводилася в присутності співробітників ФБР, яке веде розслідування вибухів на марафоні. Тим часом в Бюро заявили, що поки не можуть підтвердити зв'язок між терактом і останніми подіями.