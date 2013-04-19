Лукашенко попросив Росію і ЄС не «нахиляти Білорусь»

"МВФ, Захід, Євросоюз, та вже й Росія сьогодні все в одну дуду дудять: давай приватизацію, продавай держпідприємства. Я відповів на це питання: ми не проти будь-яке підприємство продати . Але платити треба нормальну ціну. І не треба нас сильно нахиляти, особливо наші партнери, наші рідні брати цього робити не повинні ", - заявив Лукашенко, передає РІА Новости.

"Чому зараз нас не треба нахиляти? Тому що ринок знаходиться в самому низу, і сьогодні за безцінь за малими цінами продаються підприємства. Ми на це не підемо. Нормалізується ситуація на ринку, тоді обговорюватимемо ці питання", - зазначив він.

"Якщо хтось намагається використати цю ситуацію, раздерибанити нашу країну, то це не зі мною", - додав президент.