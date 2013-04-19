Мадуро офіційно став президентом Венесуели

Новий глава держави поклявся з конституцією в руках поруч з портретами Симона Болівара і Уго Чавеса у вірності народу країни, за інформацією місцевого телебачення повідомляють РІА Новости.

"Я присягаюся сьогодні, 19 квітня, спадщиною Визволителя (Симона Болівара), Богом, народом Венесуели і вічною пам'яттю Уго Чавеса, що виконаю конституцію і закони республіки в ранзі президента, щоб побудувати щасливу, незалежну і соціалістичну батьківщину для всіх!" - Сказав Мадуро.

Церемонія пройшла в будівлі Національної асамблеї країни під керівництвом глави парламенту Діосдадо Кабельо, який зазначив, що народ обіцяв Чавесу перемогти - і домігся перемоги на виборах. Мадуро набрав за підсумками голосування 50,7% голосів, його суперник Енріке Капрілес - 48,9%.

"Демократія в Венесуелі стає все більш свідомою і сильною, що дозволяє країні йти вперед", - зауважив Кабельйо.

За підсумками церемонії Мадуро була вручена президентська триколірна стрічка і зіграний гімн Венесуели. Зараз Мадуро почав своє перше звернення до нації в ранзі президента країни.