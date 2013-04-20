87-річний президент Італії погодився йти на другий термін

Про це повідомляють РІА «Новости».

Як йдеться в заяві президентського Квірінальського палацу, глава держави відчуває свою відповідальність перед народом і тому погодився прийняти пропозиції керівників провідних політичних сил країни залишитися на другий термін.

Раніше Д.Наполітано неодноразово, в тому числі публічно заявляв, що не має наміру цього робити. Ніколи в історії республіки президент Італії не обіймав вищий державний пост двічі.

Відповідно до Конституції Італії вибори нового глави держави почалися в четвер на спільному засіданні Палати депутатів і Сенату національного парламенту за участю делегатів від усіх областей країни. Однак перші п'ять турів голосування завершилися безрезультатно.

У зв'язку з чим спочатку секретар Демократичної партії Італії П'єр Луїджі Берсані, а потім і лідер партії "Народ свободи" Сільвіо Берлусконі побували на прийомі у Д.Наполітано в Квірінальському палаці, переконуючи 87-річного президента висунути свою кандидатуру на другий президентський термін.

Шостий тур голосування на виборах президента Італії відбудеться сьогодні.