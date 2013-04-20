87-річний президент Італії погодився йти на другий термін
Президент Італії Джорджо Наполітано, семирічний мандат якого завершується 15 травня, погодився висунути свою кандидатуру на другий президентський термін
Про це повідомляють РІА «Новости».
Як йдеться в заяві президентського Квірінальського палацу, глава держави відчуває свою відповідальність перед народом і тому погодився прийняти пропозиції керівників провідних політичних сил країни залишитися на другий термін.
Раніше Д.Наполітано неодноразово, в тому числі публічно заявляв, що не має наміру цього робити. Ніколи в історії республіки президент Італії не обіймав вищий державний пост двічі.
Відповідно до Конституції Італії вибори нового глави держави почалися в четвер на спільному засіданні Палати депутатів і Сенату національного парламенту за участю делегатів від усіх областей країни. Однак перші п'ять турів голосування завершилися безрезультатно.
У зв'язку з чим спочатку секретар Демократичної партії Італії П'єр Луїджі Берсані, а потім і лідер партії "Народ свободи" Сільвіо Берлусконі побували на прийомі у Д.Наполітано в Квірінальському палаці, переконуючи 87-річного президента висунути свою кандидатуру на другий президентський термін.
Шостий тур голосування на виборах президента Італії відбудеться сьогодні.