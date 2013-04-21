КНДР стягує установки з ракетами «Скад» до східного узбережжя

КНДР перемістила дві мобільні пускові установки з балістичними ракетами типу "Скад" до східного узбережжя, повідомляє агентство Ренхап з посиланням на військове джерело Південної Кореї.

За даними південнокорейської розвідки, на початку квітня КНДР перемістила дві ракети середньої дальності "Мусудан" і встановила сім мобільних пускових установок у Вонсані і провінції Південна Хамген на східному узбережжі, повідомляє РІА Новости.

Уряд КНДР загрожував запустити ракету ще до святкування річниці з дня народження Кім Ір Сена 15 квітня і рекомендувало іноземним посольствам покинути Пхеньян, проте, за відомостями розвідувальних служб Республіки Корея, останнім часом ніяких пересувань пускових установок відзначено не було.

Однак на знімках з супутника, отриманих після 16 квітня, видно, що дві додаткові ракетні установки були переміщені в область провінції Південна Хамген, повідомляє джерело, що побажало залишитися невідомим. "Військові сили Південної Кореї пильно стежать за останніми приготуваннями КНДР до запуску ракети", - заявив він.

Оскільки "День Сонця" 15 квітня був відзначений в КНДР виключно культурними заходами, військове керівництво Республіки Корея вважає, що ворожа держава готує військове шоу, таке як запуск ракети або військовий парад, приурочений до Дня народної армії Кореї 25 квітня.

У минулий четвер глава міністерства оборони Південної Кореї підтвердив, що останнім часом жодних незвичайних військових пересувань ракетних установок помічено не було, але ймовірність запуску ракет все ще залишається високою відповідно до наказу від 26 березня, який привів ракетні озброєння КНДР у повну бойову готовність. "Поки не скасований цей наказ, існує ймовірність, що Північ може запустити ракету", - заявило джерело.

Як повідомляв УНІАН, відносини між Пхеньяном і Сеулом значно погіршилися після жорсткої реакції КНДР на проведення США і Південною Кореєю широкомасштабних військових навчань. На початку квітня з'явилися припущення про те, що Північна Корея може здійснити випробувальний пуск балістичної ракети середньої дальності типу "Мусудан". За інформацією ЗМІ, у разі невдалого пуску балістичних ракет типу "Мусудан" Пхеньян може призвести одночасний пуск декількох ракет типу "Скад" і "Нодон".