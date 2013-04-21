В Китаї росте кількість хворих на пташиний грип

Як передаєІТАР-ТАСС з посиланням на Центральне телебачення КНР, вірус виявлено у п`яти жителів провінції Чжецзян, загальна кількість хворих в КНР досягло 101 людини. При цьому 18 з них померли, ще 9 видужали. У госпіталях на лікуванні залишаються 74 пацієнти.

Нині медики намагаються з`ясувати причину розповсюдження інфекції. Напередодні лікарі заявили, що ”Ейч7-Ен9” не виявлений у диких птахів. Лабораторні тести, узяті у пернатих в Пекіні, Шанхаї, провінціях Чжецзян, Цзянсу і Аньхой дали негативні результати на новий штам грипу. Учені продовжують дослідження.

Медики також стверджують, що випадків зараження людини від людини не виявлено.