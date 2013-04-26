У Царнаєвих після теракту залишалося ще шість бомб

За даними поліції Нью-Йорка, після теракту в Бостоні у братів Царнаєвих залишався один саморобний вибуховий пристрій у скороварці, і п`ять бомб з обрізків металевих труб, які вони могли використовувати для теракту в Нью-Йорку, повідомляє агентство Ассошіейтед Прес. Раніше повідомлялося, що затриманий за підозрою в організації вибухів у Бостоні Джохар Царнаєв розповів слідчим про плани провести теракт на Таймс-сквер у Нью-Йорку, передає РІА Новости.

Два вибухи з інтервалом в 12 секунд прогриміли в Бостоні 15 квітня на фініші міжнародного марафону. Загинули три людини, більше 280 отримали поранення. Джохар Царнаєв був затриманий у ніч на 20 квітня в передмісті Бостона Уотертаун і доставлений до лікарні з численними вогнепальними пораненнями.

Пізніше йому були пред`явлені звинувачення за кількома статтями. Раніше в четвер повідомлялося, що Царнаєв відмовився продовжувати давати свідчення після того, як представники прокуратури зачитали йому конституційні права. Відповідно до діючого в США "правилом Міранди", затриманий має право зберігати мовчання і не давати свідчення без присутності адвоката. При затриманні Джохара Царнаєва це правило дотримано не було. Царнаєв встиг розповісти, що головним організатором теракту був його брат, а основним мотивом стало невдоволення братів діями США в Афганістані та Іраку.