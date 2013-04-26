Мер Нью-Йорка: брати Царнаєви хотіли підірвати Таймс-сквер

За його словами, підозрюваний, що вижив, Джохар Царнаєв, заявив ФБР, що вони з братом "спонтанно" вирішили, що Нью-Йорк буде наступним.

Комісар поліції Реймонд Келлі повідомив журналістам, що у підозрюваних були п'ять саморобних бомб з залізної трубки та одна - у каструлі з герметичною кришкою.

15 квітня від час двох вибухів на Бостонському марафоні загинули троє людей і понад 260 були поранені.

За словами пана Келлі, брати планували відправитись до Нью-Йорка, викравши автомобіль разом з водієм у Бостоні 16 квітня.

"План, щоправда, провалився, оскільки вони помітили, що пального в машині залишилось дуже мало, і змусили водія зупинитись на заправці", - пояснив комісар, додавши, що водій втік та зателефонував до поліції.

Поліція перехопила братів у авто та відкрила вогонь - тоді у стрілянині загинув 26-річний Тамерлан Царнаєв.

Майкл Блумберг похвалив правоохоронців Массачуссетса за те, що вони зупини підозрюваних, які "могли скоїти атаки".

19-річний Джохар Царнаєв був захоплений поліцією, і йому висунули звинувачення у скоєнні вибухів. Зараз він перебуває в лікарні з вогнепальними пораненнями.

Повідомляється, що перед тим, як розкрити плани скоїти вибух на Таймс-сквер, Джохар Царнаєв заявив, що вони з братом хотіли поїхати до Нью-Йорка "відірватись" після вибухів.

Після 16-годинного допиту, пан Царнаєв припинив відповідати на запитання, щойно йому зачитали його права - мовчати та отримати адвоката.

Майкл Блумберг наголосив, що доказів того, що Нью-Йорк досі залишається чиєюсь мішенню, немає, проте плани братів Царнаєвих довели, що місто залишається пріоритетним для тих, хто "хоче підривати та вбивати американців".

Ввечері 25 квітня поліцейські машини прибули на Таймс-сквер, щоб показати людям силу правоохоронних органів. Поліцейські вишикувались, і стояли пліч-о-пліч.

"Чому вони так стоять? Це має змусити мене почуватись безпечніше? - запитала Елізабет Беннесіб, туристка з Франції. - Я навпаки почуваюсь тривожніше, наче щось погане має статись".

Батьки Царнаєвих

Мати братів Царнаєвих заявила, що шкодує про те, що сім'я емігрувала в США.

На прес-конференції в російській республіці Дагестан, де вона зараз живе, Зубейдат Царнаєва сказала, що Америка забрала у неї її дітей.

Вона також знову висловила впевненість, що її сини не причетні до вибухів.

За повідомленнями, її старший син Тамерлан був доданий до терористичної бази даних 18 місяців тому на прохання ЦРУ.

"Краще б я не жила в Америці, навіщо я туди поїхала!", - сказала пані Царнаєва на прес-конференції у четвер в дагестанському місті Махачкала.

"Я думала, що Америка захистить нас, Америка забрала моїх дітей... Я впевнена, що мої діти ні до чого не причетні", - каже вона.

Батько підозрюваних, Анзор Царнаев, заявив, що поїде до США.

Сім'я каже, що хоче забрати тіло мертвого сина назад до Росії.

BBC Україна