Японський прем'єр сподівається на новий імпульс у мирних переговорах з РФ

Абе підкреслив японським ЗМІ, що в ході візиту до Росії він має намір "встановити з (президентом РФ) Путіним особисті довірчі відносини і надати новий старт переговорам про укладення мирного договору, що останнім часом буксували", після вирішення територіальної суперечки, цитує слова прем'єра РІА "Новости" з посиланням на Кіодо.

Зустріч Абе і Путіна відбудеться 29 квітня.

Японія претендує на чотири острови Курильської гряди - Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї, посилаючись на двосторонній Трактат про торгівлю і кордони 1855 року. Повернення островів Токіо поставив умовою укладення мирного договору з Росією, який після закінчення Другої світової війни так і не був підписаний. Позиція Москви полягає в тому, що південні Курили увійшли до складу СРСР за підсумками Другої світової війни і російський суверенітет над ними, що має відповідне міжнародно-правове оформлення, сумніву не підлягає.

Одночасно з цим прем'єр Абе має намір "сам стати першим зарядом економічної дипломатії" в Росії і країнах Близького Сходу, куди він попрямує після Москви.

У Токіо не приховують, що турне Абе в Росію, Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати і Туреччину має допомогти Японії вирішити енергетичні проблеми, що виникли через зупинки більшості атомних реакторів після аварії на АЕС "Фукусіма-1", і добитися експорту товарів і технологій , в тому числі і атомних.