Жертвами зіткнень у мексиканській тюрмі стали 17 осіб

Число загиблих у зіткненнях, що сталися напередодні у мексиканській в'язниці Ла Піла (штат Сан-Луїс-Потосі) досягло 17 осіб, 65 поранені.

За даними поліції, між в’язнями виник конфлікт, причини якого з'ясовуються. Охорона зуміла відновити порядок, проте жертв уникнути не вдалося, повідомляє ІТАР-ТАСС.

За однією з версій, учасники зіткнень належали до ворогуючих наркокартелів.

У мексиканських в'язницях вже неодноразово відбувалися кровопролитні сутички. У січні в пенітенціарному закладі на території північного штату Тамауліпас спалахнули заворушення, в результаті яких загинув 31 в'язень. У лютому в зіткненнях ворогуючих угруповань у в'язниці на півночі Мексики в штаті Нуево-Леон загинули 38 осіб.