ЗМІ: Джохара Царнаєва тримають в одиночній камері під постійним наглядом

Про це заявив представник в'язниці Девенс Джон Коллауті (John Collauti), повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Ассошіейтед Прес.

Царнаєва в ніч на п'ятницю помістили в тюремний комплекс Девенс (Devens) на території колишньої військової бази в 65 кілометрах від Бостона. За даними телекомпанії CNN, він знаходиться в центрі для ув'язнених, яким потрібен медичний догляд.

Як повідомив Коллауті, у важких сталевих дверях, за якими сидить обвинувачений в тероризмі, є оглядове вікно для спостереження за ним, в камері також встановлена ​​відеокамера. Їжу і медикаменти Царнаєв отримує через спеціальний люк у дверях. Представник в'язниці запевнив, що Джохару продовжує надаватися вся необхідна медична допомога.

Як повідомляв УНІАН, на фініші міжнародного марафону в Бостоні 15 квітня прогриміли два вибухи. Загинули три людини, більше 200 отримали поранення. У ніч на 20 квітня був затриманий один з підозрюваних у виконанні цього теракту - росіянин Джохар Царнаєв, йому вже пред'явлено звинувачення. Другий підозрюваний - його старший брат Тамерлан - 19 квітня помер у лікарні від поранень, отриманих у перестрілці з поліцією.