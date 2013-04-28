Противники євроінтеграції виграли парламентські вибори в Ісландії

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство «Франс Прес», консервативна Партія незалежності Ісландії одержала 26,7% голосів, а ліберально-центристська Прогресивна партія набрала 24,4% голосів, що забезпечило їм по 19 місць у парламенті.

Партії, які виступають проти приєднання Ісландії до ЄС, за даними ЗМІ, повинні сформувати коаліцію.

Партія незалежності стояла біля керма Ісландії протягом 18 років до виборів 2009 року, коли ісландці, розчаровані її правлінням, віддали перевагу Соціал-демократичному альянсу.

Вибори призвели до зміни лівоцентристської коаліції, жорстка посткризова економічна політика якої виявилася дуже болючою для жителів Ісландії. Хоча останнім часом інфляція і безробіття в країні, населення якої становить близько 300 тисяч осіб, знизилися, у багатьох компаній і приватних осіб, як і раніше, залишаються великі заборгованості.

Ісландія є парламентською республікою. Парламент острівної держави вважається найстарішим у світі, його перші збори були задокументовані в 930 році. Нині в парламенті лише 63 місця.