Через вибух газу у Франції завалився житловий будинок
15:27, 28 квітня 2013Світ
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У результаті руйнування будинку у Франції постраждали 9 людей, двоє загинули.
У результаті руйнування житлового будинку у французькому Реймсі, яке сталося через вибух побутового газу, постраждали дев'ять людей, заявляють рятувальники.
Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал BFMTV, раніше представники місцевої влади підтвердили, що в результаті руйнування будинку загинули двоє людей.П'ятиповерховий будинок, в якому стався інцидент, був збудований у 1960-х роках. Раніше проблем з експлуатацією будівлі не виникало.
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