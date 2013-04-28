Через вибух газу у Франції завалився житловий будинок

У результаті руйнування житлового будинку у французькому Реймсі, яке сталося через вибух побутового газу, постраждали дев'ять людей, заявляють рятувальники.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал BFMTV, раніше представники місцевої влади підтвердили, що в результаті руйнування будинку загинули двоє людей.

П'ятиповерховий будинок, в якому стався інцидент, був збудований у 1960-х роках. Раніше проблем з експлуатацією будівлі не виникало.