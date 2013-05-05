Джерело: Похорон Березовського можуть відкласти

Про це повідомило РІА Новости джерело, близьке до оточення покійного бізнесмена. "Сім'я намагається всіляко замести сліди. Вони не хочуть, щоб на похорон приїжджали сторонні люди, тому зараз родичі Березовського почали повідомляти його друзям, що похорони відбудуться, швидше за все, не завтра", - сказав співрозмовник агентства.

Відповідаючи на запитання, де саме відбудеться похорон, він зазначив, що цю інформацію ніхто не розкриває, але практично напевно церемонія пройде не на лондонському кладовищі Ганнерсбері, як про це раніше повідомляв ряд ЗМІ.

У поліції округу Темз-Веллі РІА Новости говорили, що Березовського поховають у графстві Суррей. У Сурреї є півтора десятка різних кладовищ. Джерело раніше повідомило РІА Новости , що дочки Березовського категорично не хочуть, щоб похорони перетворилися на медіа-подію. Друзі бізнесмена, в тому числі, письменник Юлій Дубов, заявили, що не знають деталей майбутніх похорон.