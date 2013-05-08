Берлусконі дали чотири роки в'язниці у справі Mediaset

Таким чином, суд підтримав вимогу прокуратури у справі про махінації в компанії Mediaset. Сам Берлусконі наполягав, що не винен, передає ввечері в середу Lenta.ru за інформацією агентства Reuters.

Нагадаємо, в жовтні 2012 року Берлусконі вже був засуджений у цій справі. Його засудили до чотирьох років і заборонили займати державні посади протягом п'яти років, а керівні посади - протягом трьох років. Однак у зв'язку з амністією термін ув'язнення був скорочений до одного року. Оскільки адвокати колишнього прем'єра Італії подали апеляцію, він залишався на волі.

Берлусконі, який заснував і очолив Mеdiaset, звинувачувався в тому, що в період з 2002 по 2005 роки разом з іншими керівниками компанії займався махінаціями при купівлі прав на демонстрацію американських фільмів у Італії.