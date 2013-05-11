ЗМІ: У Вашингтоні проводять евакуацію Білого дому
15:19, 11 травня 2013Світ
1280 0
Через задимлення ведеться евакуація західного крила Білого дому.
У Білому дому задимлення правого крила
У США евакуювали західне крило будівлі Білого дому.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на телеканал CNN.
За попередніми даними, причиною евакуації став дим в електричному щитку. Загрози життю Президенту США Бараку Обамі немає, відзначає «Газета.ру».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter