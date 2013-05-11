ЗМІ: У Вашингтоні проводять евакуацію Білого дому

15:19, 11 травня 2013
Світ
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Через задимлення ведеться евакуація західного крила Білого дому.

У Білому дому задимлення правого крила

У США евакуювали західне крило будівлі Білого дому.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на телеканал CNN.

За попередніми даними, причиною евакуації став дим в електричному щитку. Загрози життю Президенту США Бараку Обамі немає, відзначає «Газета.ру».

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