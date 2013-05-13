Кім Чен Ин призначив нового міністра оборони

Про це повідомляє в понеділок агентство Ренхап з посиланням на північнокорейське Центральне телеграфне агентство (ЦТАК), пише РІА "Новости".

Про призначення було оголошено перед початком концерту пісні і танцю, на якому був присутній Кім Чен Ин з дружиною. За даними Ренхап, Чжан Чжон Наму близько 50 років, раніше він командував військами в провінції Канвондо. Що стало причиною відставки його попередника, не повідомляється.

Як відзначають південнокорейські експерти, нове призначення можна розглядати як спробу Кім Чен Ина знизити напруженість між КНДР і Південною Кореєю, що виникла останнім часом. Генерала Кім Кек Сіка фахівці характеризували як прихильника "жорсткої лінії". Зокрема, саме він командував у 2010 році четвертим корпусом армії КНДР і відповідав за військову операцію, в ході якої було здійснено артобстріл території Південної Кореї і потоплений один з її військових кораблів.