Комітет сенату США схвалив постачання зброї до Сирії

За ухвалення документа висловилися 15 членів комітету, проти - троє.

"Ситуація в Сирії стала критичною для місцевих жителів, для регіону, для антитерористичних зусиль США. Більш як 80 тисяч сирійців загинули за два роки, кількість біженців перевищила півтора мільйона. Конфлікт поширюється на Ліван і Ірак, екстремістські групи, пов'язані з "Аль-Каїдою", використовують його у своїх цілях, завойовують плацдарм в країні з запасами хімічної зброї", - йдеться в заяві комітету.

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У документі, представленому главою комітету Робертом Менендес, пропонується постачати зброю тим групам повстанців, які пройдуть ретельну перевірку щодо дотримання прав людини, відсутності зв'язків з терористами. Наразі США не постачають зброю противникам Башара Асада.

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Законопроект Менендеса передбачає також сприяння сирійським опозиціонерам у проходженні військової підготовки, створення фонду в 250 мільйонів доларів для сприяння у створенні інститутів влади в перехідний період, санкції проти тих, хто постачає нинішній владі Сирії зброю або пальне, передає кореспондент РІА "Новости".