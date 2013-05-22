Медведєв не ображається, коли його називають Дімоном

«Якщо зовсім відверто, мене взагалі це не зачіпає. Є речі, які мені не подобаються. Це зрозуміло. Але коли мене в Інтернеті називають Дімоном, це нормально абсолютно, по-людськи. Там середовище таке... Ну що, Дімон? Мене так і в дитинстві називали», - заявив глава російського уряду.

За його словами, втім, серед чиновників прийнято називати один одного по імені і по батькові. «У нас, звичайно, свої традиції в обігу - Дмитро Анатолійович, Володимир Володимирович. Це ще з давніх часів. Вважалося, що, якщо ти до когось звертаєшся по батькові, це означає, що ти дуже поважаєш людину», - розповів прем'єр-міністр, повідомляє Lenta.ru.

Наприкінці березня прес-секретар прем'єра Наталія Тімакова заявила, що її засмучує, коли начальника називають Дімоном в інтернеті. «Він вам не "Дімон". Він - голова уряду», - говорила Тімакова.

Крім того, вона розповідала, що самого Дмитра Медведєва засмучують необгрунтовані критичні виступи в інтернеті і «загальне побутове хамство». Сам прем'єр говорив, що на зорі своєї політичної кар'єри він був більш чутливим до випадів користувачів, проте потім навчився стримуватися.

Дмитро Медведєв з часів президентства веде твіттер. Крім того, у нього є блог в «Живому журналі», сторінка «Вконтакте» та Instagram.